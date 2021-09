Inter-Real Madrid, il fattore Inzaghi. E c’è una data da cancellare una volta per tutte

Lo scorso anno i nerazzurri persero entrambe le gare con i Blancos, un anno dopo sono cambiate molte cose

L'Inter è attesa questa sera alla sfida del Gruppo D di Champions League contro il Real Madrid. Rispetto a un anno fa, la squadra nerazzurra stavolta potrà contare anche sul supporto fondamentale dei tifosi che saranno presenti a San Siro. E rispetto a un anno fa sono tante le cose che sono cambiate all'Inter come sottolinea la Gazzetta dello Sport . "Al 9 dicembre 2020, allo 0-0 interno contro lo Shakhtar, alla terza uscita consecutiva alla fase a gironi di Champions League con l'ultima giornata da giocare in casa. E ancora: a Conte condottiero in panchina ma nuovamente estromesso dall'Europa. Ora il mondo è cambiato: il tricolore è sul petto e non più un miraggio, Conte e Lukaku hanno lasciato, l'obiettivo ottavi è da costruire senza handicap e il pubblico potrà dare la propria spinta".

"Il calore del tifo non mancherà, al resto dovranno pensarci i calciatori e Inzaghi. L'uomo in grado di segnare quattro gol in una singola partita di Champions League, il 14 marzo 2000 contro il Marsiglia con la maglia della Lazio. Il tecnico dell'Inter è il miglior marcatore europeo nella storia biancoceleste e ha dimostrato di poter dire la sua oltreconfine anche da allenatore. Insomma, c'è tutto per assistere a una storia nuova, diversa e allegra. Il passaggio del turno è l'obiettivo primario, da provare a costruire già a partire dall'esordio contro il Real Madrid. Anche per cancellare, una volta per tutte, il 9 dicembre 2020".