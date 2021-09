Inter-Real, top e flop CorSera: brilla Skriniar, male Dumfries. 6 insufficienti

Chi brilla e chi no nei nerazzurri di Simone Inzaghi: ecco le pagelle del Corriere della Sera dopo il ko di ieri

Chi brilla e chi invece no nell’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta 1-0 dal Real Madrid nell’esordio in Champions League. È Milan Skriniar il migliore in campo secondo il Corriere della Sera, voto 7 come Marcelo Brozovic. Questo il giudizio per la prova del difensore: “Scatta dai blocchi come un assatanato. Cerca di sfondare subito e non molla di un centimetro. Il Real naufraga sempre su di lui”, si legge.