Inter-Real, pagelle Repubblica: flop Calha e Dzeko, bene Skriniar e Brozovic

I migliori e i peggiori in campo della sfida di San Siro persa 1-0 dalla squadra di Inzaghi contro il Real Madrid

Chi brilla e chi meno nell’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta di misura ieri a San Siro dal Real Madrid nell’esordio in Champions League. Secondo le pagelle di Repubblica, i migliori in campo sono stati Skriniar (7, "evita quattro gol") e Brozovic (7, "distrugge e crea, è mezza Inter"); i peggiori invece Calhanoglu (5, "i palloni se li procura da solo, ma non sa cosa farsene") e Dzeko (5, "qualche appoggio sbagliato, manca la zampata"). Voto 6 per Inzaghi secondo il quotidiano.