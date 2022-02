EDICOLA CDS – Reazione da Inter, Inzaghi in semifinale con Dzeko-Sanchez. Bastoni shock

"Reazione da Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 10 febbraio 2022

"Reazione da Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 10 febbraio 2022. "Riscatto dopo il derby: Inzaghi in semifinale con Dzeko-Sanchez. Roma battuta a San Siro, cori e applausi per Mourinho". Spazio anche per Bastoni: "Bastoni shock: prima la squalifica, poi l'infortunio. Stop anche per Inzaghi", si legge