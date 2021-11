Inter, completato il rebranding del centro di formazione Suning in memoria di Facchetti

L'Inter ha comunicato di aver completato i lavori del centro d'allenamento Suning in memoria della bandiera nerazzurra

Una nuove veste per gli spazi del centro in linea con i valori del Club, nel segno della nuova identità visiva, con forti e profondi riferimenti alle radici della storia nerazzurra.

La figura di Giacinto Facchetti è il ponte tra il passato e il futuro per ogni giovane calciatore che calca i campi del Centro di Formazione. Le immagini di Facchetti attorno ai campi di allenamento, nelle sue espressioni più belle con la maglia dell'Inter e della nazionale azzurra, assieme al suo storico monito “Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore", sono simbolo ed esempio per le nuove generazioni.