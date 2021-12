CorSera – Inter, rebus formazione con Spezia, Roma e Real. Per la prima volta…

Tre impegni in pochi giorni e diverse defezioni per Simone Inzaghi: tecnico chiamato a prendere scelte delicate

Daniele Vitiello

Lo Spezia oggi pomeriggio, la Roma sabato e il Real Madrid martedì prossimo. L'Inter in meno di sette giorni si gioca buone chance di avvicinare ulteriormente la vetta in Serie A e le ultime per agguantare il primo posto nel girone di Champions.

Inzaghi però è chiamato a riflessioni importanti, come sottolinea il Corriere della Sera: "Fuori Darmian, De Vrij, Ranocchia, tocca all’olandese Dumfries dimostrare di essere un giocatore da Inter e non un acquisto sbagliato dell’ultima estate. L’Inter sulle fasce ha costruito gran parte della sua forza. Lì e in attacco, dove stavolta dovrebbe riposare Dzeko, per far posto alla coppia Lautaro-Correa.

La formazione diventa un rebus, per la prima volta Inzaghi si ritrova con più di un guaio in ruoli cruciali, con impegni ravvicinati e decisivi. Spezia e Roma vanno battute per questioni di classifica, il Real Madrid, martedì prossimo, per conquistare il primo posto nel girone di Champions: sarebbe un traguardo non simbolico, aprirebbe scenari favorevoli al sorteggio".