Libero – Inter, la recita di Conte funziona. Nube di caos meglio della calma piatta

Il quotidiano Libero torna su Inter-Getafe di ieri sera, sottolineando i meriti della formazione nerazzurra. Questo il focus: “Autentica o finta che fosse, la recita di Conte funziona. L’Inter intesa come squadra, quella che il tecnico ha esplicitamente difeso attaccando tutto ciò che la circonda, risponde presente. Con il Getafe gioca come una formazione esperta in Europa dovrebbe fare: accettando la sofferenza iniziale con tranquillità, aspettando il calo altrui per impadronirsi del risultato, sopravvivendo ad un rigore contro e chiudendola con il discusso Eriksen”.

E ancora: “Questa Inter i nervi li ha saldi, forse questa partita non l’avrebbe portata a casa se fosse stata giocata nella data originale, tra l’inverno e il lockdown. Non tanto per il Getafe ma perché era il momento peggiore per Conte:era deluso, svuotato, quasi privo di motivazioni. Sembrava quasi rassegnato ad una squadra che non riusciva a superare le sue reali potenzialità. È stato così fino a un paio di settimane fa, quando ha alzato i toni fino al climax finale. Conte ha sollevato una nube di caos, si può discutere sui modi, ma nei tempi è stata corretta. E poi è meglio l’eccesso che la calma piatta, per lui e per questa Inter che dipende ancora molto dall’umore del suo allenatore”.