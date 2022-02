GdS – Inter, recupero Bastoni da dare per scontato: ci sarà contro il Liverpool

Si avvicina Inter-Liverpool. Gli ottavi di finale di Champions League sono ormai dietro l’angolo, Inzaghi avrà Bastoni a disposizione

Si avvicina Inter-Liverpool. Gli ottavi di finale di Champions League sono ormai dietro l’angolo, La Gazzetta dello Sport analizza diversi aspetti tattici e non solo verso il match. Ecco quanto evidenziato in particolare sull’atteggiamento che dovrà avere la difesa contro i Reds: “Dato per scontato il recupero di Bastoni - ieri è sceso sul campo, senza provare dolore alla caviglia destra, continuando così sarà in gruppo per la rifinitura di domani -, una linea più protetta sarebbe anche una buona notizia per De Vrij. L’olandese è in un periodo assai negativo. Ma rispetto alla scorsa stagione deve coprire molti più metri di campo: l’errore di Napoli non si spiega così, però in assoluto correre all’indietro non è la sua specialità. E non lo sarebbe a maggior ragione di fronte a Mané e Salah, maestri di scatti. Il più in forma là dietro è Skriniar: non farà tutto da solo, non può farlo. Ecco perché sarà decisiva anche una linea di centrocampo molto stretta per togliere spazio agli uomini di Klopp”, si legge.