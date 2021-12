Inter, si avvicina il recupero di Correa: Inzaghi lo aspetta, c’è bisogno di lui

L'attaccante argentino ha smaltito il problema muscolare accusato nelle scorse settimane e sarà in gruppo alla ripresa degli allenamenti

L'Inter si appresta a fare ritorno ad Appiano Gentile: Simone Inzaghi e il suo staff ritroveranno la squadra il 30 dicembre. In gruppo ci sarà anche Joaquin Correa, che ha ormai smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa dopo la trasferta di Roma. Un rientro importante in vista di un gennaio ricchissimo di impegni, come sottolinea Tuttosport: "Joaquin Correa vuole ripartire alla grande. Il Tucu, dopo la distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra subita nella trasferta di Roma, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, fissati per questo giovedì, si allenerà fin da subito con i compagni di squadra. Ma non per il solo riscaldamento come avvenuto la scorsa settimana prima della gara contro il Torino, bensì proverà a svolgere le sedute con i compagni di squadra per ritrovare la condizione ottimale ed essere così a disposizione del tecnico piacentino per la gara della Befana contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.