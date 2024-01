Inter regina del 2023, 10 punti in più del Napoli: la classifica. Lautaro super

Nella virtuale zona Champions del 2023 al quarto posto sarebbe il Milan, in Europa League andrebbero Lazio e Fiorentina, per la Conference sarebbero a pari punti Atalanta e la sorpresa Bologna. Mestamente al nono posto, a -2, c'è la Roma di Mourinho, nonostante Lukaku e Dybala. Lo strapotere dell'Inter di Inzaghi viene confermato da altri dati: nelle 41 gare giocate ha ottenuto una media punti esaltante, 2.12, mentre il Napoli è a 1.87; ha vinto più partite (27 rispetto alle 26 della Juve); ha segnato più di tutti (79 gol contro i 73 dell'Atalanta); ha la migliore difesa (28 i gol subiti rispetto ai 37 di Napoli e Juve). Delle 17 squadre che hanno disputato 41 gare il peggior attacco è del Verona, con 34 gol, la peggiore difesa è della Salernitana con 74 gol subiti, che è anche la squadra che ha vinto di meno (7 volte). A perdere di più sono state Sassuolo ed Empoli (20 volte).

Quanto ai pareggi, sei solo per Inter, Juve e Atalanta, più di tutte ne ha fatti l'Udinese, 18. Lo strapotere dell'Inter viene confermato dal dominio di Lautaro Martinez nella classifica marcatori con 29 gol (15 da agosto), che precede Osimhen (24), Berardi (20), Lukaku (17), Giroud (16), Dia (14), Lookman e Orsolini (13), Leao e Sanabria (13). Classifica anno solare: 41 gare disputate: Inter 87 punti; Napoli 77; Juve 74; Milan 73; Lazio 71; Fiorentina 70; Atalanta e Bologna 66; Roma 64; Monza 58; Torino 54; Sassuolo 45; Lecce 41; Verona 40; Udinese e Empoli 39; Salernitana 37. 23 gare disputate; Cremonese 20 punti; Spezia 18; Sampdoria 13. 18 gare disputate; Genoa 20 punti; Frosinone 19; Cagliari 14.

