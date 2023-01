Il Giornale – Inter regina d’Arabia, Milan fulminato e in ginocchio: finale senza storia

“L’Inter è la regina d’Arabia, Dzeko il suo magico ispiratore. A Riyad i nerazzurri hanno messo in ginocchio il Milan e stravinto il derby di Supercoppa, come avvenne già in Coppa Italia nello scorso anno. Stesso risultato, 3 a 0, stesso dominio, da cima a fondo della sfida, stessa superiorità nei duelli decisivi, specie a centrocampo. Il Milan è rimasto fulminato dalla partenza dei rivali e non è più riuscito a rialzare la testa. A questo punto i tre indizi (Coppa Italia, Lecce e Riyad) confezionano la prova regina: il Milan è una copia sbiadita della squadra capace della cavalcata tricolore dei mesi di aprile e maggio 2022”, si legge.