Inter senza rivali in Europa: è la regina dei clean sheet. Tutti i numeri

Simone Inzaghi può sorridere: i numeri della sua Inter. Capitan Handanovic non prende gol da 6 partite consecutive

Continuano a sorprendere i numeri dell'Inter di Simone Inzaghi. I punti conquistati, i gol realizzati, ma il Corriere dello Sport oggi si sofferma in particolare sulla tenuta difensiva della squadra nerazzurra, capolista in Serie A a +4 sul Milan e +7 sul Napoli. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "L’Inter è la regina d'Europa dei clean sheet consecutivi e, grazie al'1-0 di mercoledì a San Siro contro il Torino è salita a quota 6 incontri filati senza reti al passivo. Nel 2021-22 nessuno ha fatto meglio rispetto agli uomini di Inzaghi che per altro hanno la possibilità di allungare la loro striscia il 6 gennaio, alla ripresa del campionato sul campo del Bologna. Il sesto match consecutivo nel quale Handanovic non ha raccolto palloni nella sua rete ha già permesso di superare il primato stagionale del Manchester City che si è fermato a 5. In Italia come numero di clean sheet nel girone d'andata comanda il Napoli (10), ma l'Inter è subito dietro (9); in Europa, invece, guidano gli uomini di Guardiola (11)", si legge.