SM – Inter regina degli scontri diretti. Altri tre in programma da qui alla fine

I nerazzurri comandano anche nella particolare classifica pubblicata da Sport Mediaset

Dodici partite e 36 punti a disposizione dell'Inter per consolidare la vetta della classifica e conquistare lo scudetto. I nerazzurri hanno ancora tre impegni contro le prime della classe: in trasferta contro Napoli e Juventus, in casa contro la Roma. Antonio Conte conosce l'importanza di queste gare, ma - come riporta Sport Mediaset - confida nei suoi che finora hanno mantenuto un ottimo score contro le squadre di vertice. Negli scontri diretti non c'è alcuna squadra che si possa almeno avvicinare al bottino dell'Inter, che comanda anche in questa particolare classifica.