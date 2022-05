Inter, relax sulle montagne russe per Perisic: al parco divertimenti con la famiglia

Divertimento con i figli per il centrocampista croato alla vigili di giorni di fuoco tra Scudetto e futuro da scrivere

Una giornata di svago in compagnia della famiglia, prima degli ultimi 90 minuti della stagione - con lo scudetto ancora in palio - e di sciogliere le riserve sul futuro. Ivan Perisic ha trascorso il lunedì libero a Gardaland. Il calciatore croato, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha provato le ultime attrazioni del parco in compagnia dei figli Manuela e Leonardo e di un amico. Il giocatore ha postato uno scatto della giornata insieme a loro.