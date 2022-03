TS – Inter, resurrezione Lautaro e Dzeko. La mossa per uscire dalla crisi…

L'analisi del quotidiano all'indomani del successo per 5-0 dell'Inter di Simone Inzaghi sulla Salernitana a San Siro

"Probabilmente il finale non sarebbe cambiato - troppo ampia la differenza di cilindrata tra le squadre in campo - anche perché Simone Inzaghi, dopo una lunga riflessione in mattinata, ha deciso di rimettere in campo tutti i titolari anche se alcuni (De Vrij e Brozovic in primis) necessitavano di riposo. Questo anche per evitare che un gol subito, amplificato dal malcontento dei loggionisti di San Siro, avesse mandato in tilt la squadra".

"Le giocate di Barella hanno evidenziato l’altro accorgimento adottato da Inzaghi per mettere un piede fuori dalla crisi (per la completa guarigione bisogna però attendere la doppia trasferta a Liverpool e al Grande Torino, test sicuramente più attendibili), ovvero una maggior verticalizzazione della manovra. Senza rivangare quanto fatto dall’Inter di Conte un campionato fa avendo Lukaku quale formidabile terminale nelle ripartenze, lo stratagemma è stato utile per rendere più leggera la mole di lavoro a Brozovic e per permettere alla squadra di correre meglio. Non è un caso che Barella sia rifiorito d’incanto e oggi, quella che sembrava una iattura (la squalifica che gli farà saltare la trasferta a Liverpool), potrebbe essere un bene perché l’azzurro avrà una settimana piena per rimettere benzina nel motore in vista della sfida di domenica con il Toro dove servirà come il pane la sua capacità di trovarsi un po’ ovunque in mezzo al campo (l’assist del raddoppio, per esempio, è arrivato da sinistra, sulle mattonelle normalmente occupate da Calhanoglu)".