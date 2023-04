Inter, col Benfica il lusso di gestire. Ma attenzione a non cedere a un retropensiero maligno

Dopo la grande vittoria per 2-0 sul campo del Benfica, l'Inter di Simone Inzaghi ha un piede e mezzo nelle semifinali di Champions League. Ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il rischio è cedere al retropensiero maligno che il ritorno dei quarti di finale di San Siro sia solo una formalità:

"Non sappiamo se il 2-0 basterà, in Champions non si può mai dire, ma adesso l’onere di una grande prova è tutto sulle spalle dei portoghesi. L’Inter tra sette giorni a San Siro potrà concedersi il lusso di gestire un capitale notevole. Basterà fare attenzione, non cedere al retropensiero maligno che l’accesso alle semifinali sia una formalità".