Inter, retroscena Cuadrado: quel tentativo di Mourinho per portarlo a Milano…

Juan Cuadrado poteva vestire la maglia dell'Inter: il retroscena svelato da Calciomercato.com sul calciatore colombiano della Juve

A rivelarlo è Calciomercato.com: "L'Udinese fu la prima a credere nelle potenzialità del ragazzo pescandolo nell'Independiente Medellin nel 2009. Con Guidolin non fu proprio amore a prima vista: 12 gare e solo la metà da titolare alla prima stagione in Italia di quel ragazzino dribblomane che all'epoca giocava esterno alto d'attacco. Oggi fa il terzino sì, ma non è che il suo ruolo sia cambiato più di tanto. Sulla fascia destra vola come un treno, proprio come ai tempi del Lecce al quale l'Udinese lo girò in prestito secco l'anno dopo. Per buona pace dell'Inter di Mourinho, che fece un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma trovò un muro dall'altra parte".