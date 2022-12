Inter, il retroscena sull’arrivo di Dzeko: “Quando andò via Lukaku Inzaghi…”

Edin Dzeko e l'Inter sono pronti a continuare insieme. Come vi abbiamo riportato, infatti, l'attaccante bosniaco, che nonostante i suoi 36 anni è stato determinante per i nerazzurri in questo inizio di stagione, è pronto a rinnovare con il club almeno per un'altra stagione. Un colpo azzeccato, da parte dell'Inter, che portò a Milano il giocatore soprattutto per volere di Inzaghi, come racconta la Gazzetta dello Sport: