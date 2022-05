Inter, retroscena Giroud: “La trattativa era molto ben impostata: saltò per questo motivo”

Un interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter e Olivier Giroud, attaccante ora di proprietà del Milan

Un interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter e Olivier Giroud, attaccante ora al Milan. Lo ha svelato grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio: “Milano era nel suo destino già dal gennaio 2020. Perché anche l'Inter stava monitorando con concreto interesse l'attaccante, tanto che la trattativa era molto ben impostata. Il passaggio non si concretizzò perché il Chelsea non voleva farlo partire per la mancanza di un sostituto, stesso motivo per cui i sondaggi di Lazio e Juventus rimasero tali”, si legge.