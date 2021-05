Inter, retroscena portiere: Conte aveva chiesto di intervenire già due estati fa

Gli errori grossolani che hanno macchiato la stagione di Handanovic hanno contribuito a sollevare la questione portiere

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il piano di rafforzamento, invece, tocca diversi ruoli. Il portiere è uno di questi. Conte aveva chiesto un altro portiere già dall'estate 2019. L'idea non è cambiata con Radu in rosa. Di più: c'è la volontà di replicare più o meno l'operazione che la Juve fece con Szczesny e Buffon, ovvero quella di affiancare ad Handanovic un potenziale titolare, che parta inizialmente in panchina la prossima stagione per poi raccoglierne l'eredità più avanti. I nomi? Musso è il preferito, Silvestri quello più semplice da prendere".