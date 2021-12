Inter, la ricchezza è in panchina: le rotazioni di Inzaghi coinvolgono tutti

Il tecnico nerazzurro sta ricorrendo a un abbondante turnover, e tutti i suoi calciatori stanno dando risposte

Tra le novità più evidenti della nuova Inter targata Simone Inzaghi rispetto al biennio Conte c'è il grande ricorso al turnover dell'ex tecnico della Lazio: tutti i componenti della rosa nerazzurra, chi più e chi meno, stanno avendo le loro occasioni, e tutti stanno dando risposte. Un segnale di fiducia, ma anche un modo per coinvolgere il gruppo nella sua interezza, in una stagione ricca di impegni. La ricchezza sta in panchina, secondo il Corriere dello Sport: "Blindare i titolari e ridurre al minimo le rotazioni, di fatto solo in caso di necessità: questa la scelta (felice) fatta lo scorso anno da Conte per l'accelerazione decisiva in campionato e, quindi, conquistare lo scudetto. Beh, l'approccio di Inzaghi, finora, è stato decisamente diverso. Anche lui ha i suoi elementi assolutamente imprescindibili - Brozovic su tutti, ma anche Barella e Skriniar - ma, per il resto, non ha mai scartato rotazioni o avvicendamenti".