Inter alla ricerca della quarta vittoria consecutiva: serve ritrovare solidità difensiva

Dopo la qualificazione in Champions League, l'Inter va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Contro la Sampdoria, i nerazzurri devono ritrovare innanzitutto solidità difensiva, come scrive il Corriere dello Sport:

"Stasera l’Inter inseguirà quindi la quarta vittoria consecutiva in campionato, un filotto che ai nerazzurri non riesce dalle ultime otto partite del campionato ’21-22. Per riuscirci sicuramente la squadra nerazzurra dovrà cercare di ritrovare quella solidità difensiva finora mancata. I nerazzurri hanno incassato in 11 giornate ben 17 gol, più del 50% di quelle incassate in tutto il campionato '21-22 (32)".