Inter, sprazzi del vero Vecino: la richiesta del giocatore per rinnovare

Calciomercato.com si sofferma sul futuro del centrocampista uruguaiano, che ha ritrovato il gol contro il Bologna

I problemi fisici sono finalmente superati. Matias Vecino è tornato al top della condizione ed è entrato nelle rotazioni dell'Inter di Simone Inzaghi con tanto di gol nel 6-1 al Bologna. Del suo futuro ha parlato così Calciomercato.com oggi: "Vecino è tornato a pieno regime a disposizione di Simone Inzaghi, ma il suo futuro all'Inter è ancora tutto da scrivere. Dopo diverse estati in cui è stato sul punto di dire addio oggi per lui si parla anche di rinnovo. L'idea del suo agente è di chiedere un prolungamento triennale rispetto al contratto in scadenza 30 giugno 2022", si legge.