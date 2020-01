Inter, devi riconquistare San Siro. Il CdS: “Nerazzurri meglio in trasferta? Ecco perché…”

L’Inter riparte alla conquista di San Siro. Nonostante il pareggio di Lecce, la formazione guidata da Antonio Conte ha fatto registrare un rendimento migliore lontano dal Meazza. In casa sono arrivati i pareggi contro Parma, Roma e Atalanta e la sconfitta con la Juventus, mentre fuori i nerazzurri sono stati fermati da Fiorentina e Lecce (due delle ultime tre).

Il Corriere dello Sport spiega che dietro questa differenza di rendimento ci sono ragioni tattiche: in trasferta l’Inter ha più spazi a disposizione perché gli avversari aspettano meno e provano ad attaccare. Gli uomini di Conte incassano qualche gol in più lontano da San Siro (7 su 10 totali) ma hanno realizzato ben 16 delle 24 reti totali in trasferta.

Non manca certamente il supporto del pubblico, che sarà numeroso anche contro il Cagliari: si va verso i 70 mila spettatori. Ad oggi la media è di 64.332 spettatori a partita con una media di circa 3 mila unità in più rispetto alla passata stagione.