L’Inter ricorda Peppino Prisco: oggi avrebbe compiuto 102 anni

Uno di questi, senza dubbio, l'avvocato Peppino Prisco. Non un centravanti, ma un centravanti nella vita, un bomber implacabile. Di intelligenza, arguzia, sagacia, simpatia. Re dell'interismo più autentico, più sentito, più profondo.

Sono 102 anni dalla sua nascita, ormai 22 da quando ci ha salutato, due giorni dopo il suo 80° compleanno, in coda a una domenica in cui aveva gioito per il ritorno al gol del Fenomeno Ronaldo, che aveva illuminato la trasferta di Brescia insieme a Bobo Vieri.