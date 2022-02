Inter, oggi ricorso per Bastoni: c’è ottimismo. Riposa de Vrij, Gosens accelera

C'è grande attesa in casa Inter per il ricorso odierno in seguito ai due turni di squalifica di Alessandro Bastoni: appuntamento alle 13

Alessandro Cosattini

C'è grande attesa in casa Inter per il ricorso odierno in seguito ai due turni di squalifica di Alessandro Bastoni. Appuntamento alle 13 di fronte alla Corte sportiva d’appello. Ne parla La Gazzetta dello Sport in chiave Sassuolo: "Il legale del club nerazzurro, Angelo Capellini, ha infatti presentato il ricorso che sarà esaminato oggi: l’Inter chiede di trasformazione della seconda giornata di squalifica in ammenda. Se così fosse il difensore, che già ha saltato la trasferta di Napoli, sarebbe a disposizione di Inzaghi già domenica. C’è ottimismo in casa Inter. La frase incriminata detta alla fine del derby, rivolta agli assistenti e che portò allo stop di due turni, sarebbe stata la seguente: «Avete fatto schifo». Inzaghi aspetta la sentenza".

Occhio poi alle rotazioni e ai rientri degli infortunati, come evidenzia sempre la rosea in vista dei prossimi impegni della formazione nerazzurra: "Le scelte in difesa saranno fatte di conseguenza: possibile, in ogni caso, un turno di riposo per De Vrij. Intanto ieri l’allenatore ha tenuto a rassicurare la squadra, abbattuta dopo la sconfitta con il Liverpool. Il tecnico ha ribadito in privato quanto detto pubblicamente dopo la partita: giocando in questo modo, il concetto, in Italia le difficoltà saranno limitate. Ancora fuori Vecino, oggi Gosens tornerà parzialmente in gruppo: l’obiettivo è il Genoa", si legge.