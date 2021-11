Sconcerti: “Milan, sconfitta senza crisi. L’Inter può ridarsi un campionato”

L'editorialista del Corriere della Sera ha parlato della gara dei rossoneri con la Fiorentina e della prossima sfida di Inzaghi, il Napoli

«Adesso diventa anche più importante Inter-Napoli di stasera perché la squadra nerazzurra può finire fuori strada ma anche ridarsi un campionato. Il discorso è quasi soltanto aritmetico, il Milan non è stato travolto, è stato vivo, perfino creativo, ha trovato un grande collettivo per avversario e un paio di giocatori di livello diverso, a partire da Vlahovic per proseguire con Saponara. Ma non ho visto confusione o segnali di crisi», si legge nel suo articolo per il quotidiano italiano.