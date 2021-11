Inter, riecco Sanchez in gruppo: quando può rientrare. Più indietro de Vrij

Le novità sulle condizioni dei due giocatori dell'Inter, assenti per i rispettivi infortuni con Napoli e Shakhtar

Sorride Simone Inzaghi in casa Inter. Per i risultati sul campo, ma anche per le notizie in arrivo dall’infermeria in questi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, “Sanchez è rientrato in gruppo: domani o mercoledì sarà in panchina. De Vrij tornerà mercoledì o a Roma”, si legge. Affaticamento muscolare praticamente superato per il cileno, sulla via del rientro anche l’olandese. Sono loro due al momento gli unici indisponibili di casa Inter.