Inter, rientro con ‘candelina’ per Brozovic: toccata quota 300 in nerazzurro

Traguardo importante per Marcelo Brozovic in Juventus-Inter. Avrebbe voluto celebrarlo diversamente, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma resta una gratificazione importante: "Rientro con “candelina”, anche se c’è poco da festeggiare. Con l’ingresso nel finale di ieri, Marcelo Brozovic ha toccato quota 300 presenze con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. Un numero importante, per un giocatore simbolo. Un traguardo, però, che avrebbe voluto celebrare diversamente".