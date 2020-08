Inter, ma a cosa si riferisce Conte? “Più del mercato, il tecnico si è accorto di…”

Tra domani e dopodomani si svolgerà l’importantissimo e decisivo summit tra Antonio Conte e l’Inter per decidere se andare avanti insieme o separarsi definitivamente. Le parole del tecnico dopo la finale di Europa League hanno fatto di nuovo scalpore, ma in molti ancora non hanno chiaro cosa intendesse. E il Giorno prova a spiegarlo: “Più della campagna acquisti, però, nel suo umore hanno fatto breccia le mancanze di cui ha accusato proprietà e dirigenza in tema di protezione del gruppo e dell’allenatore stesso.

Si è accorto di qualche “spiffero”, notizie che hanno riguardato l’ambito sportivo (la lite Lukaku-Brozovic dopo Inter-Slavia Praga). Ha vissuto una stagione complicata, lo ha raccontato lui stesso, anche per quel che riguarda le ripercussioni sulla vita familiare (la vigilanza decisa dalla Prefettura dopo un proiettile recapitato in sede all’Inter). Avrebbe voluto supporto e protezione maggiori in determinate circostanze. Di questo parlerà con Steven Zhang“, si legge.