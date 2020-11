Cds: “Inter, col Torino rifiata Skriniar? A centrocampo uno solo è certo del posto”

Obiettivo tornare alla vittoria. L’Inter, alla ripresa contro il Torino, non può sbagliare ed è obbligata a trovare i tre punti contro una squadra che non sta vivendo un momento semplice. Queste le indicazioni sulla probabile formazione dal Corriere dello Sport: “Oggi finalmente Conte avrà il gruppo al completo e potrà verificare le condizioni di chi è stato costretto al tour de force anche in nazionale. Skriniar, in questo senso, è quello che ha trascorso più minuti in campo: 300 in tutto, considerando anche i supplementari contro l’Irlanda del Nord.

Chissà che contro il Torino lo slovacco non riposi, lasciando spazio a D’Ambrosio. A centrocampo, l’unico certo di un posto sembra essere Gagliardini, mentre uno tra Barella e Vidal potrebbe accomodarsi in panchina. Non è da escludere che, alla fine, Eriksen possa avere un’altra chance. Tanto più che ogni scelta verrà fatta in funzione del match di mercoledì prossimo con il Real Madrid”.