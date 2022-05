CdS – L’Inter da rimonta non smette di crederci: con PSG e Hoffenheim…

I nerazzurri di Inzaghi non mollano come dimostra la statistica che li vede in cima nei principali campionati europei

Daniele Vitiello

L'Inter ha dato un'altra spallata al campionato. Eppure sembrava difficile, considerando quanto visto nei primi minuti. La squadra di Inzaghi invece ha continuato a macinare gioco, senza disunirsi, ed ha perfezionato una rimonta che la porta in cima al campionato e le mette in tasca un altro record.

Si legge sul Corriere dello Sport: "E’ di nuovo un’Inter da rimonta, i 22 punti recuperati da situazione di svantaggio in campionato fanno luccicare i meriti di chi non smette di credere allo scudetto. Una statistica da record, questa, rispetto ai cinque maggiori campionati europei e condivisa con Paris Saint Germain e Hoffenheim. Inzaghi prende nota e ora spera che il Verona fermi il Milan".