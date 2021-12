Inter, rimonta quasi completata. “Merito di una crescita impressionante di…”

Il pareggio di Udine del Milan permette all'Inter di Inzaghi di poter agguantare il primo posto in classifica

Il pareggio di Udine del Milan permette all'Inter di Inzaghi di poter agguantare il primo posto in classifica. ""Natale in vetta” non è un cinepanettone, ma un progetto che il club nerazzurro aveva in testa alla vigilia del derby di Milano guardando al calendario e agli scontri diretti contro Milan e Napoli. All’interno dello spogliatoio c’era una fiducia contagiosa, mista a consapevolezza", spiega infatti La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "L'incredibile rimonta effettuata nell’ultimo mese di campionato è il risultato di una crescita impressionante del gruppo, che non si è demoralizzato quando è inciampato in risultati negativi, come accadeva in passato. L’Inter ora vuole tutto: stasera il primato, poi il record di gol. Per l’operazione quota 100 ci saranno altre due occasioni".