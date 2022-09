Inter, rimpianto Dybala: era tutto fatto. Il motivo numero uno del mancato arrivo…

"Più che la partita del ritorno di José Mourinho — è squalificato e dovrà andare in tribuna, nella stagione scorsa ha perso sia in campionato che in Coppa Italia nel suo vecchio stadio — può essere quella del rimpianto di Paulo Dybala. Sembrava certo il suo approdo all’Inter, dopo la rottura con la Juventus, e invece l’argentino è poi finito alla Roma. Con quattro gol e due assist è il miglior giallorosso in questo inizio di stagione, ma la sua presenza in campo non è sicura. Dybala ha saltato Roma-Atalanta per un affaticamento muscolare ma ha comunque risposto alla convocazione dell’Argentina. Nelle due amichevoli contro Honduras e Giamaica è rimasto in tribuna ed è tornato ieri a Roma. A Trigoria ha fatto solo lavoro individuale, oggi sarà presa la decisione se farlo giocare a San Siro oppure no", si legge sul Corriere della Sera.