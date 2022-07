GdS – Inter, deludono Dzeko e Correa. “Lens ha confermato che Dybala…”

‘Rimpianto’ Paulo Dybala. La Gazzetta si sofferma sulla prova degli attaccanti dell’Inter, in particolare di Dzeko e Correa

‘Rimpianto’ Paulo Dybala. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prova degli attaccanti dell’Inter, in particolare di Dzeko e Correa. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Dzeko e Correa, invece, al gol non sono andati nemmeno vicini: con la scelta di lanciarli dall'inizio, Simone ha voluto comunque ricordare che ci sarà bisogno di tutti. Ma perché questo avvenga, occorre avvicinare il livello della coppia di riserva a quella titolare, un passo alla volta man mano che la stagione dispiegherà il suo canovaccio. Sia Joaquin che Edin fino a poco tempo fa rimbombavano nelle cronache perché considerati sacrificabili sull'altare Dybala: la storia ha poi preso un'altra direzione ma, per quel poco che vale, pure Lens ha confermato che Paulo avrebbe dato una discreta mano alla Lu-La”, si legge.