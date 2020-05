Inter, in arrivo un rinforzo a centrocampo: i nomi sulla lista. Ma prima serve cedere

Non sono bastati all’Inter gli innesti di Sensi,Barella ed Eriksen nelle ultime due sessioni di calciomercato: la dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport, avrebbe deciso di regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Tanti i nomi sulla lista interista, dai sogni più complicati agli obiettivi più facilmente concretizzabili:

“L’Inter ha deciso che un rinforzo a centrocampo ci vorrà, sta valutando diversi profili, dai super sogni Pogba e Milinkovic-Savic, passando per Tonali e Castrovilli, ma Conte, conscio delle difficoltà economiche nell’arrivare a determinati giocatori, ha fatto ancora il nome di Vidal. […] Chiaramente l’Inter dovrà prima fare spazio, trovando quindi una sistemazione a Nainggolan che rientrerà dal prestito al Cagliari (potrebbe tornare in Sardegna o essere offerto alla Fiorentina per Chiesa), e cedere uno fra Vecino e Gagliardini (piace al Toro)“.