SM – Brozovic-Perisic, rinnovi su tavolo Inter: i tempi. Con lo Spezia riposa Barella?

I due croati sono essenziali in questo momento per la squadra nerazzurra e potrebbero esserlo anche per il futuro. Intanto a San Siro arriva il club ligure

Eva A. Provenzano

Ne ha parlato ieri Marotta e si torna sul rinnovo di Brozovic anche su Sportmediaset. Il tg di Italia 1 ha spiegato che si riparlerà del contratto del giocatore con il suo entourage, nella prossima settimana è previsto un incontro dei dirigenti dell'Inter con il suo entourage. Tempi più lunghi invece per Perisic, ma si parlerà anche del suo prolungamento.

Dovrebbero giocare entrambi contro lo Spezia con Inzaghiche ha mezza difesa ko per gli infortuni di de Vrij, Ranocchia e Kolarov. Vidal e Correa potrebbero far tirare il fiato a Barella e Dzeko.

(Fonte: SM)