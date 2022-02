Inter, rinnovi in arrivo per Marotta, Ausilio e Baccin: oggi il possibile annuncio

Il campo, il mercato, i rinnovi di contratto dei giocatori e non solo. In casa Inter si pianifica il futuro con i dirigenti, pronti a prolungare oggi

Il campo, il mercato, i rinnovi di contratto dei giocatori e non solo. In casa Inter si pianifica il futuro con i dirigenti, pronti a prolungare i propri contratti già oggi. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport: "Possibile giornata di annunci in casa Inter. Perché non c’è solo la squadra da rinnovare, anche la dirigenza in blocco va verso un nuovo contratto: il presidente Zhang vuole blindare il progetto tecnico e dargli continuità, così ha deciso di prolungare gli accordi con l’a.d Marotta, il d.s. Ausilio e il vice d.s. Baccin fino al 2025", si legge.