Inter, i rinnovi non finiscono qui. TS: “Nei prossimi mesi toccherà a Inzaghi”

I nerazzurri, dopo aver blindato la dirigenza e la maggior parte delle colonne della squadra, penseranno al tecnico

Prima i giocatori (Bastoni, Barella, Lautaro), poi la dirigenza (Marotta, Ausilio, Baccin): l'Inter ha scelto di confermare le colonne della squadra, sia quelle in campo che quelle dietro la scrivania. Ma non finisce qui. Come scrive Tuttosport, tra poco potrebbe toccare anche all'allenatore: "Con questo "tridente" dirigenziale, l'Inter ha costruito la squadra che con Antonio Conte ha conquistato lo scudetto nella scorsa annata e adesso darà sempre più manforte a Simone Inzaghi, legato all'Inter fino al 2023, anche se già nei prossimi mesi arriverà il più che scontato rinnovo almeno fino al 2024".