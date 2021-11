Inter, si attende l’arrivo di Zhang per ratificare i rinnovi del management sportivo

Si attende l'arrivo del presidente Steven Zhang prima di Natale per ratificare quelli del management sportivo

C'è una parola che in questi giorni fa eco in casa Inter: rinnovi. Sì, perché il club nerazzurro è concentratissimo sui prolungamenti di contratto dei giocatori più importanti della rosa per garantire un futuro importante alla società. Ma non solo, come si legge su Tuttosport: "A proposito di rinnovi, si attende l'arrivo del presidente Steven Zhang prima di Natale per ratificare quelli del management sportivo: Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden sono infatti in scadenza nel 2022".