Inter, dalla Lega il sì al rinvio della prima giornata. Via al 26 e c’è una data per il recupero

Dopo la lunga cavalcata in Europa League, terminata con la sconfitta in finale, l’Inter sta recuperando le energie in attesa della ripresa degli allenamenti. Intanto il club nerazzurro lavora per cercare di rimandare la partenza del campionato della squadra di Conte.

“L’Inter è stata la prima, ieri, a far arrivare alla Lega di A una richiesta ufficiale per poter posticipare la prima giornata di campionato. La volontà dei club, espressa nell’ultima assemblea, è quella di iniziare la nuova stagione nel week-end del 19-20 settembre (sarà poi il Consiglio Federale del 31 agosto a deliberare). Ma dopo gli impegni in Europa League i nerazzurri chiedono più tempo per riorganizzare la ripartenza. Alla richiesta dei nerazzurri è seguita quella dell’Atalanta, che dopo la Champions ha lo stesso bisogno di tempo per la ripresa. La Lega è orientata ad accogliere le richieste dei due club e ufficialmente la decisione verrà presa nel prossimo cda”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Il campionato di Inter e Atalanta inizierebbe così una settimana più tardi, probabilmente sabato 26, per poi recuperare la prima giornata tra la seconda e la terza del calendario. In campo dunque il 26 e il 30 settembre, per chiudere il primo tour de force il 4 ottobre. Turno infrasettimanale che vedrebbe impegnato anche il Milan in Europa League (giovedì 1 ottobre, dunque la prima giornata non dovrà prevedere né derby né sfide tra rossoneri e bergamaschi) e le squadre che giocheranno il secondo turno di Coppa Italia”, aggiunge il quotidiano.