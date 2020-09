GdS – L’Inter riparte dal 3-4-1-2. C’è un piano chiaro nella testa di Conte per Eriksen

Prima amichevole per l’Inter ieri contro il Lugano e prima vittoria per la squadra di Conte. I nerazzurri si sono imposti per 5-0, bene Hakimi e Lautaro. E si sono viste anche le prime indicazioni tattiche, come analizza La Gazzetta dello Sport:

“In attesa di capire quel che sarà, è chiaro ciò che Conte ha in testa. Si riparte dal 3-4-1-2 nato nel post lockdown per provare ad esaltare le qualità di Eriksen e metterle al servizio della squadra. Ma senza il danese. Ieri è toccato a Sensi fare da collante tra mediana e attacco, con Barella (in campo solo 20’ e messo k.o. da una forte contusione a braccio e spalla destra) e Gagliardini a coprigli le spalle”.