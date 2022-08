Inter, riparte la Serie A: da Lecce al derby col Milan, il calendario

A pochi giorni dall'inizio del campionato, il programma dei prossimi impegni dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Serie A

Alessandro De Felice

L'amichevole di Pescara contro il Villarreal ha fatto calare il sipario sulla preseason nerazzurra. Un percorso iniziato il 12 luglio con una vittoria per 4-1 in casa del Lugano e proseguito con un tris di sfide contro squadre della Ligue 1: prima il 2-2 di Ferrara contro il Monaco, poi la trasferta in casa del Lens (1-0 per i padroni di casa) e infine il pareggio per 2-2 contro l'Olympique Lione nella sfida giocata a Cesena.

Cinque sfide impegnative contro avversari di livello, che hanno permesso all'Inter di prepararsi in vista dell'esordio nella Serie A 2022/23, in programma contro il Lecce sabato 13 agosto alle ore 20.45 allo stadio "Via del Mare".

Il match contro il Lecce neopromosso inaugurerà un mese di agosto ricco di impegni per i nerazzurri, che giocheranno quattro partite in totale: dopo il debutto in Puglia, l'Inter tornerà a giocare a San Siro davanti ai tifosi nerazzurri sabato 20 agosto alle 20.45 contro lo Spezia.

Il campionato poi proseguirà con la trasferta in casa della Lazio, in programma venerdì 26 agosto alle 20.45. Il mese di agosto si concluderà con il primo turno infrasettimanale della stagione, con l'Inter impegnata a San Siro martedì 30 agosto alle 20.45 contro la Cremonese neopromossa.

Chiuso il mese di agosto, settembre inizierà subito con due grandi appuntamenti: sabato 3 settembre alle 18.00 ci sarà il derby contro il Milan, nella 5^giornata di campionato. La stracittadina inoltre arriverà subito prima del debutto in Champions League, che vedrà l'Inter impegnata martedì 6 o mercoledì 7 settembre, come verrà stabilito dopo il sorteggio della fase a gironi, che si terrà giovedì 25 agosto.

SERIE A, IL CALENDARIO

1ª giornata sabato 13 agosto, 20:45

Lecce-Inter

2ª giornata sabato 20 agosto, 20:45

Inter-Spezia

3ª giornata venerdì 26 agosto, 20:45

Lazio-Inter

4ª giornata martedì 30 agosto, 20:45

Inter-Cremonese

5ª giornata sabato 3 settembre, 18:00

Milan-Inter

SORTEGGIO FASE A GIRONI UEFA CHAMPIONS LEAGUE

25 agosto 2022

LE DATE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Fase a gironi

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022