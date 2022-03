CdS – L’Inter riparte grazie a un super Lautaro: divario abissale, ora i test…

Il quotidiano analizza il successo dell'Inter di Simone Inzaghi per 5-0 al 'Meazza' contro la Salernitana

Alessandro De Felice

Si interrompe dopo 41 giorni la striscia negativa dell'Inter, che torna a vincere e sorridere in attesa della gara di ritorno contro il Liverpool in Champions League. Quello contro la Salernitana è un successo ampio che dà fiducia e serenità alla squadra di Inzaghi.

"Contro una Salernitana ultima in classifica e sconfitta anche all'andata per 5-0, Inzaghi ha vissuto una notte perfetta - scrive il Corriere dello Sport -: ha interrotto l'astinenza da gol che, coppe comprese, è durata 426 minuti, ha visto Lautaro Martinez, autore della sua seconda tripletta in Italia, stoppare un digiuno di 8 incontri in A, ma ha anche ritrovato il “ vero ” Barella, capace di servire due assist, e un Dzeko che ha firmato una doppietta e un assist".

Il quotidiano evidenzia come tra le due squadre non ci sia stata partita:

"L'Inter era aggressiva, ripartiva con velocità e aveva la fame dei giorni migliori. Lautaro ha prima colpito la traversa, poi ha trafitto due volte Sepe sfruttando i filtranti di Barella. Di fatto non c'era partita perché gli esterni offensivi della Salernitana non partecipavano molto alla fase di non possesso, sulle fasce si aprivano delle voragini e in difesa gli errori erano lampanti".

Ora l'Inter affronterà in sequenza Liverpool e Torino, entrambe in trasferta. Due test importantissimi per capire se la crisi è davvero alle spalle.