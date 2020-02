Derby, l’Inter ci ripensa a mente fredda e si fa dare una mano da un labiale di Brozovic

Qualcuno lo ha definito gol per errore. Ma gli interisti hanno deciso che quello di Brozovic è un gol bellissimo. Per come è arrivato, per come ha riaperto il derby con il Milan, per il momento esatto nel quale è stato segnato. Quando sembrava tutto perduto e invece tutto doveva solo cominciare. San Siro è esploso, il croato anche, e ha incoraggiato tutti. Era un’impresa fattibile e poi gli hanno dato retta.

I suoi compagni hanno fatto il resto. Ma resta quella rete dalla distanza, sparata in porta con tutta la forza e la follia che serviva a far ricominciare tutto quanto. E il club nerazzurro ne sottolinea bellezza e importanza. “Parliamone a mente fredda: ma che gol ha fatto Brozovic?”, scrive sui social il club interista. E la risposta la dà il centrocampista con un labiale ripescato da un backstage di Inter Media House: “Mamma mia”. Proprio quello che hanno detto i tifosi nerazzurri quando lo hanno visto e quasi non credevano ai loro occhi. Era tutto vero. Altro che sbaglio.