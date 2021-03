GdS – Inter, ripresa con doppia seduta. Bologna? Gruppo al completo solo da…

L'Inter è tornata a lavoro ieri ad Appiano Gentile dopo lo stop forzato imposto dall'Ats di Milano: doppia seduta per i nerazzurri

A documentare la ripresa ai lavori è stato lo stesso allenatore nerazzurro, che ha pubblicato un video sui suoi canali social. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte ritroverà la squadra al completo solamente alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma sabato 3 aprile. Il primo allenamento al completo è infatti previsto per venerdì 2.