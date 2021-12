Inter, oggi la ripresa: Inzaghi avrà tutto il gruppo. Le regole per la situazione Covid

L'Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti dopo la sosta di Natale

"Stamattina il gruppo di Inzaghi si ritrova ad Appiano. La situazione Covid impone massima prudenza: in programma tamponi per tutto il gruppo squadra, che saranno ripetuti a distanza di 72-96 ore. Il primo allenamento sarà subito collettivo, ma per i primi giorni di lavoro lo staff medico vuole agire con la massima prudenza: i giocatori mangeranno in stanza e si cambieranno in ambienti separati, distanziati l’uno dall’altro. Salvo sorprese legate al virus, Inzaghi riavrà il gruppo al completo. E dunque anche Correa, che torna disponibile per Bologna, dove invece mancherà Calhanoglu per squalifica", riporta La Gazzetta dello Sport.