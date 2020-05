Serie A, il Giornale: “L’Inter è per la ripresa del campionato oppure no? Non sfugge che…”

“L’Inter vuole davvero ricominciare il campionato o lo farà solo se costretta, trascinata da quelli che sono da mesi in prima fila? Ufficialmente, il club è allineato alla posizione della Lega Calcio che ha chiesto all’unanimità la ripresa, in sicurezza. Non sfugge però come né il management né tantomeno la proprietà non si siano mai pubblicamente espressi per la ripartenza, come in maniera più o meno decisa ha fatto invece la maggioranza degli altri club”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito alla linea che l’Inter ha deciso di adottare in merito all’eventuale ripartenza del campionato, sottolineando come i nerazzurri non abbiano mai manifestato pubblicamente la propria posizione.

ALLENAMENTI – Intanto sono ripresi gli allenamenti per gran parte dei club di Serie A, allenamenti ovviamente individuali e facoltativi presso i centri sportivi ma l’Inter, per ora, è ancora ferma. “Lo farà forse domani pomeriggio o forse sabato, perché così hanno voluto tutti, calciatori, staff tecnico e sanitario, in pratica la stessa società: prima l’ esito dei test, poi riapre la Pinetina. Fare i test non è stato semplice, anche perché l’ Inter ha ovviamente dovuto rispettare le norme che al momento in Lombardia prevedono che i tamponi si possono fare solo in ospedale (ai malati) o in pronto soccorso”, spiega il Giornale che anticipa come gli esiti dei test arriveranno nella giornata di domani. Ciò sottolinea le difficoltà del club nel reperire i tamponi, non sottratti ai cittadini ma che dipende dalla Regione Lombardia con conseguente ritardo nella ripresa degli allenamenti.