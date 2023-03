L’Inter deve riscattarsi, ma la Fiorentina è in forma: ecco le quote dei bookmakers

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate: è questo il terribile ruolino di marcia dei nerazzurri. La pausa Nazionali può essere servita agli uomini di Simone Inzaghi in vista di un finale di stagione che porta con sé ancora numerosi obiettivi. Al “Giuseppe Meazza” arriva però una squadra decisamente in forma come la Fiorentina. I viola sono reduci da quattro vittorie consecutive che li hanno riproiettati nella parte sinistra della classifica, con il nono posto, e dalla doppia vincente sfida contro i turchi del Sivasspor agli ottavi di finale di UEFA Conference League. Per l'Inter, la Fiorentina non è l’avversaria ideale per il riscatto, ma se si vuole diventare ‘grandi’ sono queste le partite da vincere, soprattutto per evitare di doversi guardare alle spalle.