Inter, ora c’è un rischio da scongiurare. CdS: “Toccherà a Conte pensarci”

I nerazzurri rimangono saldamente in testa alla classifica, ma alla ripresa dopo la sosta si prospetta un trittico fondamentale

L'ultima giornata di campionato, condizionata dal rinvio di Inter-Sassuolo, ha sì visto il successo del Milan, che rimane in scia ai cugini, ma ha anche registrato il clamoroso ko interno della Juventus. I nerazzurri di Conte, in attesa di conoscere la data del recupero contro gli emiliani, potrebbero affrontare un trittico fondamentale alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali. Secondo il Corriere dello Sport c'è un grande rischio da scongiurare: "Se la banda Conte dovesse fare 9 punti in 8 giorni, di fatto si cucirebbe un pezzo di tricolore, visto che arriverebbe alle ultime 8 giornate, nella peggiore delle ipotesi, a +9 sul Milan (che ha pure lo svantaggio nello scontro diretto) e a +10 sulla Juventus. A quel punto, per un gruppo poco avvezzo alla vittoria, l'aspetto fondamentale sarà quello di non pensare di aver già vinto. Toccherà a Conte provvedere in questo senso…".